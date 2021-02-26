Ростех разработал компактное средство борьбы с беспилотниками

Москва, 26 февраля. Санкт-петербургский НИИ «Вектор» завершил разработку мобильного комплекса «Защита» для противодействия БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех», чьим структурным подразделением является научно-исследовательский институт «Вектор». Специалистам НИИ удалось создать переносное и эффективное средство для борьбы с дронами, сказано в релизе Ростеха.

«Защита» умещается в нескольких кейсах, переносится несколькими людьми и разворачивается в рабочее состояние за 30 минут. Комплекс подавляет сигналы управления БПЛА на дистанции до двух километров и стоит около 25 млн рублей. Его первые поставки предназначены для силовых структур РФ.

НИИ «Вектор» уже сейчас способен выпускать до 50 комплексов «Защита» для борьбы с беспилотниками, заявили в Ростехе.

Ранее сообщалось, что на международной оружейной выставке на IDEX-2021 концерн «Калашников» представил беспилотный конвертоплан.