У Юлии Навальной есть удостоверение личности гражданки Германии

В распоряжении ФАН оказался документ, подтверждающий наличие гражданства ФРГ у Юлии Навальной.

С августа 2020-го по январь 2021 года супруги Навальные пребывали в Германии. После инцидента на борту самолета, совершавшего рейс Томск — Москва, Алексей был экстренно госпитализирован в Омске, однако его супруга и окружение требовали от медиков и властей отпустить его на лечение в Берлин. Получив разрешение, они отбыли в столицу ФРГ частным медицинским бортом в статусе гостей канцлера Ангелы Меркель.

По прилете в Москву Навальный был задержан на паспортном контроле и позже арестован. 2 февраля суд постановил заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправить в колонию на 2,5 года. Тогда Юлия присутствовала на суде, но все последующие заседания пропустила и 10 февраля неожиданно улетела в ФРГ, несмотря на то, что история с отравлением уже закончилась. Так что еще может связывать ее с Германией?

По законам Германии, удостоверение выдается лицам старше 24 лет на срок в 10 лет. Срок действия документа Юлии истекает 12 ноября 2029 года, что значит, что получила она его в ноябре 2019 года.