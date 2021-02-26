Нефть и золото падают в цене на фоне укрепления доллара

Москва, 26 февраля. Котировки нефти и золота снижаются на фоне укрепления доллара к основным мировым валютам, следует из данных торгов.

Так, майские фьючерсы на североморский сорт Brent снижались на 0,65% — до 65,58 доллара, апрельские падали на 0,39% — до 66,62 доллара за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на американский сорт WTI сокращались на 0,72% — до 63,07 доллара за баррель. На фоне укрепления доллара черное золото становится менее доступным для держателей иностранной валюты. Причиной роста американской валюты стало снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла максимума с конца февраля 2020 года, перевалив за 1,5%.

В то же время апрельские фьючерсы на желтый драгметалл снижались на 0,86% (15,2 доллара) — до 1760,1 доллара за тройскую унцию на бирже Comex. Также дешевели мартовские фьючерсы на серебро, на 2,14% — до 27,045 доллара за унцию.

В 2021 году стоимость барреля нефти может взлететь до 70 долларов, а через несколько лет — до 100 долларов, прогнозирует Bank of America.