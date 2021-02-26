Лавров встретится с главой МИД Абхазии 3 марта

Москва, 26 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 3 марта встретится со своим коллегой из Абхазии Дауром Кове.

Подробности предстоящей встречи не раскрываются. Вероятно, стороны обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества России и Абхазии и ряд других важных вопросов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал ситуацию в Армении. Министр иностранных дел российского государства выразил надежду на мирное урегулирование. Такое мнение Сергей Ларов озвучил в рамках переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.