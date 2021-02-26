В Курской области сократили более 260 чиновников

Курск, 26 февраля. В областной Думе региона прошло очередное заседание, на котором губернатор Курской области Роман Старовойт выступил с отчетом о работе сотрудников администрации за прошлый год. Он сообщил, что процесс оптимизации органов госвласти продолжается.

Он сообщил о сокращении своих заместителей. В прошлом году количество работников органов исполнительной власти было урезано на 276 человек.

Ранее ФАН сообщал, что более 20 тысяч курян сделали прививки от коронавируса. Специалисты сообщили, что вакцина «Спутник V» помогает человеку сформировать иммунитет к COVID-19 и дает ему защиту от вируса на два года.