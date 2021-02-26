Активность коронавируса в России снизится ближе к лету

Москва, 26 февраля. Распространение коронавируса пойдет на спад ближе к лету. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

Однако ближе к осенне-зимнему периоду возможен новый подъем заболеваемости. Инфекция активизируется в определенные сезоны, отметил эпидемиолог. Говорить о росте заболеваемости как о «волнах» не стоит, считает академик РАН Николай Брико.

«Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период», — отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«Естественное проэпидемичивание» и вакцинация способны сгладить возможные подъемы заболеваемости, считает специалист. По данным на 26 февраля, в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса. Около 12% пациентов не имеют клинических признаков заболевания. С начала года российские медики провели более 110 миллионов тестов на коронавирус.