Украина сообщила о первых побочных эффектах после вакцинации препаратом от AstraZeneca

Киев, 26 февраля. Сразу несколько сообщений о неблагоприятных последствиях прививки против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca зарегистрировали на Украине, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Утром 23 февраля борт из Индии доставил в Киев 500 тыс. доз препарата, на следующий день началась вакцинация. Первым прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в отделении для больных коронавирусом Черкасской областной больницы. Всего за два дня в прививочной кампании поучаствовали 1338 человек.

«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», — сказал Ляшко на брифинге.

Замминистра здравоохранения уточнил, что большинство случаев (шесть) зарегистрировали в Черкасской области, один — в Черниговской.

Многие украинские медики отказались от вакцинации данным препаратом. Они признались, что вакцина, применение которой не одобрили в Европе, вызывает у них недоверие.

Изначально правительство страны обещало вакцинировать население китайской вакциной, затем — американо-немецкой и британской. Однако эти препараты не прибыли.