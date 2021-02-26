Банк России попросили снизить лимит переводов по СБП

, 26 февраля. Сократить сумму лимита переводов по Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей просят ЦБ в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

В письме главы ассоциации Виктора Достова в Центробанк отмечается, что лимит в 150 тыс. рублей слишком избыточный. Поэтому участники просят установить показатель на уровне 100 тыс. рублей в месяц, а также предусмотреть, что минимальный лимит на транзакции по СБП не относится к случаям, когда сами банки устанавливают его в рамках антиотмывочного закона.

Достов обратил внимание, что, в отличие от банков, для электронных кошельков крупные переводы не характерны. Они не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные операции. Также Достов отметил, что для некоторых электронных средств и так установлены лимиты на перевод. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что доля россиян, которые в месяц переводят свыше 100 тыс. рублей, составляет всего 4%.

Банк России ранее допустил введение комиссии за использование цифрового рубля, однако ее размер будет единым для всех граждан, сообщила ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова.