Володин анонсировал строительство нового большого моста в Саратовской области

Балаково, 26 февраля. Город с рабочим визитом посетил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Чиновник рассказал о планах по созданию балаковской агломерации.

«Хотим реконструировать дорогу Балаково — Саратов, сделать ее четырехполосной и освещаемой. В этом году начнется проектирование, параллельно — реконструкция. Дорогу по правому берегу Волги приведут в нормативное состояние. Таким образом, не будет пробок, которые сейчас возникают на у Сенной. Также хотим построить мост от Балаково к Вольску. Предполагается, что мост появится ниже по течению Волги. Тогда можно будет строить объездную дорогу, чтобы со стороны Вольска была обеспечена доступность к аэропорту, который планируется в Балаково восстанавливать», — заявил Володин.

Инженер Василий Колокольцев рассказал корреспонденту ФАН, что идея моста Балаково — Вольск напрашивалась уже давно.

«Конечно, мост нужен. Его отсутствие между двумя городами-соседями доставляет множество проблем. По большому счету район один, но нужно тратить много времени на дорогу. С технической точки зрения проект будет непростым, но строительство мостов в нашей области работает, как часы. Сравнительно недавно в Балаково сдали шикарный мост между центральной и островной частью города», — отметил специалист.

Ранее ФАН провел расследование загадочного пожара в Балаково. Жители видели таинственного мужчину со свертком в руках.