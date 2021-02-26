Адвокат объяснил, почему следователь из Бурятии избежал ареста после смертельного ДТП

Улан-Удэ, 26 февраля. Следователи не стали арестовывать виновника смертельного ДТП в Бурятии, так как не опасаются, что подозреваемый может скрыться или как-то повлиять на ход расследования. Об этом ФАН заявил адвокат Сергей Пешков.

Напомним, что в Бурятии 24 февраля правоохранители задержали следователя полиции, по вине которого погибла 21-летняя женщина. Как установило следствие, силовик не справился с управлением Toyota Mark II и въехал в электрический столб. Освидетельствование показала, что во время столкновения он был пьян. Следователи не стали отправлять мужчину за решетку до суда. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как объяснил Пешков, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей является крайней мерой принуждения.

«Здесь же мы видим, что виновный в ДТП, во-первых, непосредственно после аварии самостоятельно остановил скорую помощь, что само по себе уже является смягчающим обстоятельством. Во-вторых, признал себя виновным», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, у следствия сейчас нет никаких оснований заявлять в суде, что подозреваемый может скрыться или как-то повлиять на ход расследования.

«Поэтому данная мера не противоречит здравому смыслу и правоприменительной практике. Также нужно учитывать, что совершенное преступление не является умышленным — оно совершенно по неосторожности», — обратил внимание Пешков.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.