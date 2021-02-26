Полиция искала убийцу в Среднеуральском женском монастыре

Екатеринбург, 26 февраля. Силовики провели обыски в Среднеуральском женском монастыре. Целью их было обнаружение келейника Силуана, главного подозреваемого в деле об убийствах в конце девяностых.

Также оперативники выясняют обстоятельства возбужденных ранее дел против схиигумена Сергия. Монахинь, проживающих в монастыре, собираются отправить на службу в другие приходы, сообщает телеканал «360».

Сотрудники ОМОН провели операцию в монастыре в ночное время суток, в ней приняли участие 50 стражей порядка. Правоохранительные органы пока не дают комментариев по данному инциденту, однако защитники схиигумена Сергия уже отреагировали на обыски. Они считают действия полиции незаконными, пишет URA.RU.