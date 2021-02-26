В Нижнем Новгороде в доме произошел взрыв газа. События дня. ФАН-ТВ

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном доме Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС РФ. Предположительно, взрыв произошел на цокольном этаже дома, где располагается заведение «Самурай». Ударная волна задела припаркованные рядом автомобили. Также, судя по кадрам, ударной волной была разрушена часть пристройки где располагалась стоматологическая клиника. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС. В экстренных службах уточнили, что в результате ЧП пострадал один человек, еще двое могут находиться под завалами.

В Ереване депутаты планируют обсудить ситуацию в стране К зданию парламента в центре Еревана прибыла колонна автобусов полиции. Сегодня состоится открытие сессии парламента: депутаты планируют обсудить ситуацию в стране. Сейчас у палаточного лагеря на проспекте Баграмяна собираются сторонники оппозиции. Вдоль забора парламента выстроилась цепь полицейских. Пока ситуация спокойная. Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку. Напомним, очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер-министр назвал происходящее попыткой госпереворота.

Попова оценила эпидситуацию с COVID-19 в России Россия сегодня демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса, связанного с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира», — сказала Попова. Она назвала это результатом работы российских ученых и практиков. Глава ведомства добавила, что россияне прививаются от COVID-19 тремя препаратами, и это является невероятным результатом, которым можно гордиться. Напомним, в России с 18 января началась масштабная вакцинация против коронавируса.