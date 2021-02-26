Небогатым мужчинам женщины изменяют чаще

Москва, 26 февраля. Восемь из десяти жен богатых мужей никогда им не изменяли, заявили аналитики «Центра детекции лжи Романа Устюжанина» на основе проведенных исследований.

Женщин из богатых семей реже интересуют сексуальные приключения на стороне, поскольку супруги боятся потерять материальное благополучие в браке с мужем из-за потенциальной измены. В то же время супруги с невысоким заработком чаще ссорятся и охотнее идут на внебрачные связи, следует из результатов исследования «Центра детекции лжи Романа Устюжанина».

Мужчины подозревают своих жен в изменах гораздо чаще, чем женщины мужей. Порядка 70% проверок на полиграфе по подозрению в неверности инициируют именно мужчины. Причины для ревности в 60% случаев у мужей мнимые, обратили внимание аналитики.

Чаще всего супруги начинают изменять своим партнерам в возрасте 39 лет, выяснили ученые из США. В этом возрасте люди нередко испытывают страх перед своим 40-летием, поэтому гонятся за острыми ощущениями и пытаются наверстать упущенное.