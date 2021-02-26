Оппозиция Армении рассчитывает обсудить с Пашиняном его отставку

Ереван, 26 февраля. Представители оппозиции Армении сообщили о готовности встретиться с премьер-министром страны для обсуждения его отставки.

Сейчас в Ереване проходит митинг противников главы кабмина. Протестующие требуют отставки Пашиняна. Ситуация в республике обострилась после слов главы правительства о российских «Искандерах». Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, раскритиковал премьера, за что был отправлен в отставку. Вслед за этим Пашинян предложил отправить в отставку главу Генштаба.