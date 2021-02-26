Пьяный следователь за рулем Toyota убил молодую девушку в Бурятии

Улан-Удэ, 26 февраля. Правоохранители задержали следователя полиции, по вине которого погибла 21-летняя женщина. Как стало известно ФАН, силовик не справился с управлением Toyota Mark II и въехал в электрический столб.

Следователи установили, что 27-летний сотрудник следственного отдела полиции по Кижингинскому району 24 февраля злоупотреблял спиртными напитками. После этого он сел за руль и поехал домой. По пути подозреваемый подобрал своих знакомых — двух девушек и молодого человека.

В процессе движения пьяный полицейский не справился с управлением и врезался в столб. 21-летняя пассажирка погибла на месте, а два других пассажира получили травмы различной степени тяжести.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала ФАН исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Оксана Верхотина.

Сотрудник полиции не оставил место происшествия и предпринял все меры по оказанию помощи пострадавшим. Он сам остановил проезжавшую мимо машину скорой помощи.

«Полицейский в 2020 году пошел на повышение. Стал следователем. Был на хорошем счету у руководства. Он признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении», — рассказал ФАН источник в правоохранительных структурах.

Если вина силовика будет доказана в суде, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.