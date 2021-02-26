Секс-скандалы и коррупционные схемы: чем запомнился Борис Немцов

27 февраля — годовщина убийства несостоявшегося «преемника Ельцина» Бориса Немцова. Однако сам Немцов, которого так воспевает либеральная общественность раз в году, запомнился далеко не только беспорядочными интимными связями и разгульной жизнью, но и серьезными махинациями. Подробнее о жизни Немцова, чьи слова либеральной толпе интересны все меньше и меньше, — в материале ФАН.

Двойная жизнь

Борис Немцов был одним из самых ярких и одновременно очень противоречивых представителей либерального класса России в 1990–2010 годах. При этом западные и либеральные СМИ преподносили россиянам один образ, достойный подражания. Однако в реальности он был совсем другим человеком. Это особенно выражалось в его взаимоотношениях с женщинами.

Официально Борис Немцов был женат только однажды — на своей законной супруге Раисе Немцовой. В браке с ней у него родилась и единственная законная дочь Жанна. Все остальные дети политика были внебрачными, причем одного из них, Бориса, таковым признали уже после смерти политика. Родство Бориса Борисовича с Борисом Ефимовичем его матери, Екатерине Ифтоди, пришлось доказывать через суд по результатам генетической экспертизы.

В борьбе за наследство «преемника Ельцина» приняли участие и другие фигуры: Екатерина Одинцова и Ирина Королева, а также их дети — Антон, Дина и Софья.

Причем были и такие любовные связи Немцова, которые не привели к рождению детей. Следствие во время расследования его убийства установило, что перед смертью Немцов встречался сразу с двумя любовницами — украинской моделью Анной Дурицкой, с которой он и прогуливался в момент смерти, и уроженкой Карачаево-Черкесии Замирой Дугужевой.

Не стоит забывать и про то, что он не гнушался пользоваться услугами элитных проституток. В частности, в 2012 году достоянием гласности стало расследование LifeNews, который рассказал о романе Немцова с Анастасией Огневой, VIP-эскортницей по прозвищу «Рыжик».

Накопление капитала

1991–1993 годы были одним из самых темных периодов в жизни Немцова. Именно в это время, судя по всему, произошло то самое «первоначальное накопление капитала» — политическое и денежное — которое позволило ему войти в большую политику.

Согласно материалам одного из уголовных дел, в начале 90-х бизнесмен Андрей Климентьев не без помощи самого Немцова, ставшего к тому времени фактически руководителем Нижегородской области, получил контроль над Навашинским судостроительным заводом «Ока». Произошло это еще до начала ваучерной приватизации (лучшие экспортные предприятия ушли за бесценок олигархам на залоговых аукционах), когда «Ока» оставалась формально государственным предприятием.

Немцов тогда, используя связи с Борисом Ельциным, «выбил» из российского Минфина кредит в 30 миллионов долларов для поддержки строительства на «Оке» шести судов для норвежской фирмы Aroko, совладельцем которой оказался Климентьев.

В эту весьма непрозрачную схему был включен еще один человек — бизнесмен Борис Бревнов. В марте 1992 года премьер-министр Егор Гайдар подписал правительственное распоряжение №402, которое разрешило руководству Нижегородской области (то есть Борису Немцову лично) создать «конверсионный фонд», средства в который просто изымались с балансов предприятий Нижнего Новгорода.

При этом никакая реальная конверсия предприятий за счет этих денег не осуществлялась. Собранные фондом деньги поступали на счет «Нижегородского банкирского дома» (НБД-банка) — коммерческого банка, также созданного на государственные средства, но переданного с разрешения Немцова в управление Бревнову. Вскоре банк учредил дочернее ООО «Регион», которое в действительности было типичной «пустышкой» без баланса и средств, и куда, как выяснилось, банк «инвестировал» практически все деньги, накопленные в «конверсионном фонде». Таким же образом был расхищен и целевой кредит для завода «Ока».

Немцов интересен либералам только раз в год

Ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко напомнил, что Борис Немцов всегда был системным оппозиционером, он никогда не призывал к государственным переворотам. При этом Немцов всегда был человеком циничным.

«Он понимал, для чего ему нужна была политика, жил на широкую ногу. Никогда этого не скрывал. Он никогда не говорил, что он бедный и несчастный, не жил на донаты. Немцов демонстративно показывал свой высокий статус, показывал, что принадлежит к так называемой элите. У него было специфическое отношение к миру, к женщинам в частности. Это его очень сильно отличает от современного поколения оппозиционеров, которые пытаются (я хочу подчеркнуть это слово) показаться близкими к народу, но в реальности получают огромные деньги неизвестного происхождения. Они пытаются маскировать свою лакшери жизнь», — пояснил Руслан Осташко.

При этом, обратил внимание политолог, Борис Немцов сегодня либеральной общественности интересен как символ, к которому пытаются привязать «убийство» со стороны власти. При этом расследование уже давно проведено, убийцы найдены и осуждены.

«Борис Немцов интересен им только раз в год. На его могилу редко приходят представители оппозиции, редко кладут цветы в другие дни. Эти акции памяти, которые длительное время были на мосту, где его убили, — политическая акция. Больше для хайпа и пиара. Некоторые оппозиционеры на этом даже деньги заработали. Это все показывает гнилую сущность нашей несистемной оппозиции, которой важно все, что приносит пиар и хайп», — заключил Руслан Осташко.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил: то, что акции памяти Немцова приобрели такой практически обязательный характер для оппозиции, многое говорит о ней и ее участниках. И если для молодежи Немцов был в первую очередь лидером, пытавшимся объединить в недавнем прошлом различные фракции внутри оппозиции и трагически погибшим в Москве, то в реальности он является очень спорной фигурой для почитания.

«Немцов был одним из последних лидеров оппозиции, имевших опыт государственного управления на самом высоком уровне. И опыт этот был крайне неудачным. Его пребывание на посту нижегородского губернатора запомнилось прежде всего разгулом криминала и коррупции. А время, когда Немцов был вице-премьером, ассоциируется с экономическими неудачами и тяжелым социальным положением населения. Для современной российской несистемной оппозиции такие посты выглядят чем-то недосягаемым и мифическим, поэтому она и не обращает никакого внимания на подобный опыт. Для нее важны лишь недавние воспоминания о Немцове, что предопределяет характер протестных акций», — рассказал Сергей Простаков.

Он напомнил, что лишь последняя активность политика во время «белоленточных» протестов и убийство в центре Москвы создали ему совершенно иной образ, отличный от ранней реальности. Мероприятия памяти Немцова стали очередным поводом для оппозиционных активистов собраться, создавая картину постоянного протеста. И сами они уже давно обращают внимание не на деятельность самого Немцова, а на обстоятельства его гибели и последовавшего за ней уголовного дела. То, о чем говорил сам Немцов, толпе оппозиционеров интересно все меньше и меньше.