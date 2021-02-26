Неявка журналиста Шевченко в суд стала причиной переноса заседания по иску Пригожина

Санкт-Петербург, 26 февраля. Журналист Максим Шевченко не явился на судебное заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Согласно полученным данным, на базе Савеловского районного суда прошло заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации российского предпринимателя. Евгений Пригожин намерен добиться справедливого наказания для Шевченко за публикацию на сайте издания «Собеседник».

Однако ответчик не явился на судебное заседание, поэтому процесс был перенесен на 18 марта на 9:30.

«Юридическая служба компании «Конкорд» считает перенос дела абсолютно стандартной практикой, и в указанный судом срок привлечение ответчика к ответственности будет продолжено. Каждый поступок имеет свои последствия. Если он противоправный, то и ответственность виновное лицо будет нести юридическую», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».



Уточняется, что судебные иски Евгения Пригожина направлены на привлечение правонарушителей к ответственности за несоблюдение законов РФ. Разбирательства не имеют никакого отношения к политическим взглядам ответчиков.

Федеральное агентство новостей сообщало, что журналист Шевченко продемонстрировал неготовность ответить за свои слова перед судом.