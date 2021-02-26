ОНФ поддержал перенос срока введения новых правил прохождения ТО в России

Москва, 26 февраля. Общероссийский народный фронт поддержал решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина перенести срок введения нового порядка техосмотра с 1 марта на 1 октября.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил, чем чревато ужесточение техосмотра. Это приведет к увеличению издержек автовладельцев. Им придется тратить больше на техосмотр, что спровоцирует недовольства.

«Это создаст финансовую нагрузку на автомобилистов страны в минимальном размере 100 миллиардов рублей в год и в итоге приведет к резкому роста недовольства. Приведет ли ежегодная трата такой колоссальной суммы к изменению ситуации на дорогах, связанной с техническим состоянием транспортных средств? Очевидно, что нет. Но будет достигнут и обратный эффект за счет того, что автомобилисты будут меньше вкладывать денег в обновление парка автомобилей, и это будет приводить к тому, что на дорогах будут эксплуатироваться более возрастные автомобили, вероятность поломки которых выше», — объяснил позицию ОНФ Шкуматов.

В ОНФ считают, что правительству следует рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения техосмотра для «легковушек», принадлежащих физлицам. Если кабмин не примет новые решения, с 1 марта фотофиксация автомобиля и указание места и времени проведения техосмотра станут обязательными условиями его проведения.