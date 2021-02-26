Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова взволновала фанатов «изувеченным» лицом

Москва, 26 февраля. Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала селфи с собакой. Взволнованные поклонники стали рассуждать о сделанных певицей пластических операциях.

Волкова в новом посте в социальной сети Instagram призналась, как сильно любит животных. На размещенном исполнительницей снимке запечатлена ее собака по кличке Вива.

Но внимание интернет-пользователей привлекло не столько высказывание Волковой, сколько ее внешний вид. Подписчики обрушились на 36-летнюю звезду с критикой. Многие посчитали, что певица «переборщила» с пластическими операциями.

«Да уж, Юля, изувечила ты себя конкретно! Песик выглядит симпатичнее тебя! А ведь была красивой девчонкой»; «О, эти брови. Королева бензоколонки»; «Юля, зачем столько пластики на лице?»; «Постарела», — вынесли они «вердикт».

Одна из фанаток объяснила, что звезда, скорее всего, решилась на популярную процедуру под названием «лисьи глазки». При помощи нитей косметолог меняет разрез глаз, делая их раскосыми, миндалевидными, и вытягивает брови к виску.

Волкова ранее откровенно рассказала о борьбе с раком. В 2012 году она взяла вынужденную паузу в сольной карьере из-за страшного диагноза.