Лукашенко не собирается передавать власть в Белоруссии старшему сыну

Минск, 26 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается передавать власть в стране старшему сыну Виктору.

Президент страны опроверг слухи, что собирается передать власть своим детям.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране», – сказал он.

Лукашенко заявил, что в его семье никто не будет президентом после него.

Сегодня, 26 февраля, старший сын белорусского лидера был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны.