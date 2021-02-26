Певица Алена Апина раскрыла подробности о состоянии тяжелобольного Бориса Моисеева

Москва, 26 февраля. Заслуженный артист Борис Моисеев сейчас находится в тяжелом состоянии, он продолжает бороться с последствиями инсульта, заявила певица Алена Апина.

Звезда эстрады болеет и чувствует себя неважно, сказала Апина в эфире программы «Судьба человека».

«Очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал. Но это всегда было весело, задорно, эпатажно. И это было ни на что не похоже», — сказала знаменитость, говоря о состоянии Бориса Моисеева.

Она редко видится с артистом, поскольку для разговора с ним нужно много времени. По словам певицы, Моисеев «тяжело разговаривает», слушателям сложно понять мысли, которые он хочет выразить.

«Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий», — добавила Апина и пожелала коллеге по сцене здоровья.

Борис Моисеев прекратил активную концертную деятельность в 2015 году, но не перестал заниматься творчеством. После инсульта он записал несколько новых песен.