Нидерланды сократили отставание от России в рейтинге УЕФА после матчей ЛЕ

Ньон, 26 февраля. Отставание Нидерландов от России в таблице УЕФА сократилось после поражения «Краснодара» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Обновленная таблица коэффициентов была представлена на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В активе занимающей седьмое место России после поражения «Краснодара» от загребского «Динамо» осталось 38,382 балла. Нидерланды благодаря победам амстердамского «Аякса» над французским «Лиллем» и «ПСВ» над «Олимпиакосом» набрали 38,000 очков и сократили отставание.

Уже в марте Россия может опуститься на восьмое место в рейтинге УЕФА. Это произойдет, если «Аякс» одержит хотя бы одну победу в оставшихся матчах Лиги Европы или дважды сыграет вничью.