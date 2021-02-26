Железняк объяснил враждебность США к России внутренней борьбой Байдена с Трампом

Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил ФАН, что в Соединенных Штатах Америки самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам власти считают поиск внешнего врага, к числу которых относится и Россия.

Член комитета ГД РФ по международным делам в эксклюзивном интервью прокомментировал не утихающие за океаном утверждения о якобы существующей связи нашей страны с бывшим лидером США Дональдом Трампом.

«В Соединенных Штатах продолжается охота на ведьм — новые хозяева Белого дома не оставляют надежду утопить экс-президента Дональда Трампа и любым способом добыть несуществующие доказательства его связи с Россией», — отметил Железняк.

По его словам, именно для этого была объявлена награда за поиск фигуранта провалившегося расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина России и Украины Константина Килимника.

«Джо Байден понимает, что после провала попытки объявить импичмент Трамп не откажется от намерений остаться в политике, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это беспокоит политические элиты, сместившие Трампа с поста президента. Они явно не готовы ослабить хватку».

Поэтому они наверняка будут искать новые способы максимально обезопасить себя от возвращения Трампа в активную политическую борьбу, уверен Железняк.

«Самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам в США считают поиск внешнего врага, к которым Вашингтон относит Москву, — сказал он. — Как и ожидалось, антироссийская риторика не только не снизилась, но, наоборот, даже усилилась с приходом Байдена к власти. Глава Белого дома обставил себя аппаратом, в котором преобладают преимущественно антироссийские настроения».

В заключение член фракции «Единой России» заявил, что, очевидно, мы все столкнемся с очередными попытками американских оппонентов обвинить Россию во вмешательстве, агрессии и несуществующих проблемах, которые якобы создает наша страна.

Ранее наиболее вероятный будущий глава Центрального разведывательного управления Уильям Джозеф Бернс назвал два главных и возможных слова относительно вариантов взаимоотношений с РФ — это «конкуренция» и «вражда».