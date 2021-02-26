Юрист предрек виновному в смертельном ДТП силовику из Бурятии пять лет колонии

Москва, 26 февраля. Следователь полиции, совершивший смертельное ДТП в Бурятии, может отправиться за решетку на пять лет. Об этом ФАН заявил юрист Илья Москвитин.

Сотрудник полиции сел пьяным за руль, а это считается грубейшим нарушением правил дорожного движения, утверждает собеседник агентства.

«Здесь квалифицирующий признак — это то, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а это самое грубое нарушение правил дорожного движения. Поэтому я думаю, что в данном деле будет реальный срок лишения свободы, а не условный», — считает Москвитин.

По словам юриста, эта же статья 264 Уголовного кодекса РФ, по которой проходит обвиняемый следователь, относится и к другим нарушениям ПДД, таким как выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора. Но как показывает правоприменительная практика, судьи, вынося приговор, всегда жестче относятся к делам, где речь идет о пьяных водителях-виновниках аварий.

«Неважно, сколько промилле алкоголя было выявлено в крови у севшего за руль, — заявил Москвитин. — Даже если превышение будет всего на две десятых от нормы, в любом случае для следствия и впоследствии для суда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а это уже будет считаться отягчающим фактором».

Он также уточнил, что данная статья не предусматривает примирения сторон.

Ранее адвокат Сергей Пешков объяснил, почему следователи не стали арестовывать виновника смертельного ДТП в Бурятии.