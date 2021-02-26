Боярский выступил против тотального запрета аниме



Колпинский районный суд Петербурга вынес решение, которое запрещает распространение некоторых аниме на заявленных в иске сайтах. Насколько целесообразен тотальный запрет аниме в России, рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Это скорее имитация деятельности, нежели реальное введение цензуры. Я погружался в тему запрета аниме. Отмечу, есть хорошие сериалы, в которых ничего плохого нет. Аниме- это отдельная культура. Но произведения, которые вызвали неоднозначную реакцию и претензии, конечно же, должны облагаться возрастными цензорами», — объяснил Сергей Боярский.

Он подчеркнул, если в аниме есть нечто действительно запрещенное, к примеру, призыв к суициду, то, конечно, сериал должен быть запрещен к распространению на территории РФ. Дальше включаются механизмы блокировки и изъятия всех материалов. Но вместе с тем, есть детское аниме, которое учит только хорошему и доброму. Поэтому тотальный запрет аниме не нужен, к тому же, это просто невозможно сделать, отметил депутат.

Ранее ФАН сообщал, что психолог объяснила, почему просмотр аниме может быть опасен для детей.