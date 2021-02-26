Экс-депутат Рады рассказал о «подопытных» украинцах после закупки CoviShield

Киев, 26 февраля. Украина собирается протестировать на народе индийскую вакцину CoviShield, которая испытана только на мышах и хомяках. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий напомнил, что препарат CoviShield не прошел клинические испытания на людях, а большинство стран отказывается от закупки этой вакцины. Журавко предложил украинским властям первыми привиться индийской разработкой.

«А где, собственно, президент, премьер и другие? Почему они не вакцинируются? Почему не участвуют в столь легендарном событии?», — поинтересовался Алексей Журавко.

Не исключено, что чиновники Киева получат от индийской фармкомпании донаты за клинические испытания на украинцах, предположил экс-депутат Рады. Журавко уверен, что власти Украины давно привились российской вакциной, которую демонстративно отказываются закупать у Москвы. Однако покупка экспериментального индийского препарата говорит о том, что Киев воспринимает народ как «подопытных кроликов».

«Народ не жалко. А так, по моему мнению, Украину и ее жителей уже давным-давно превратили в подопытного кролика», — резюмировал Журавко.

Власти Украины сообщили о старте вакцинации препаратом Covishield. Первым регионом стала Черкасская область, передавало Федеральное агентство новостей.