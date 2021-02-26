Киркоров появился на закрытом показе фильма с очаровательной спутницей

Москва, 26 февраля. Знаменитый певец Филипп Киркоров посетил закрытый показ романтической комедии «Рашн юг». Но не один, а в компании очаровательной спутницы.

Мероприятие, посвященное премьере фильма «Рашн юг», состоялось в Москве. Главные роли в картине режиссера Антона Федотова сыграли Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов и Александр Метелкин. Выход в широкий прокат намечен на 4 марта.

На красной дорожке появились многие знаменитости. Киркоров пришел в кинотеатр с загадочной спутницей, которая весь вечер держалась рядом, пока «король» российской эстрады отвечал на вопросы журналистов. Оказалось, что зовут девушку Карина Захарова.

Один из вопросов, адресованных Киркорову, касался самого романтичного поступка в его жизни.

«Женился», — передает ответ исполнителя «Телепрограмма».

Ранее замужняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала трогательное видео, на кадрах которого Киркоров нежно целует ее и называет «Турандот своей души». Артист поздравил коллегу с великолепным выступлением на сцене концертного зала «Зарядье».