Глава Генштаба Армении не подавал заявления об отставке

Ереван, 26 февраля. Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян не намерен уходить в отставку по требованию премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Несколько дней назад по предложению Никола Пашиняна президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. По данным СМИ, Хачатрян высмеял высказывания премьер-министра касательно комплексов «Искандер».

Армен Саркисян намерен встретиться с Оником Гаспаряном. Об этом рассказала помощница армянского президента Асмик Петросян. Генеральный штаб республики требует отставки Никола Пашиняна.