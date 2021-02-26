Отрекшийся от престола экс-король Испании отдал налоговикам 4 млн евро

Мадрид, 26 февраля. Хуан Карлос I, бывший испанский король, который отрекся от престола в 2014 году, заплатил 4 миллиона евро налоговой службе страны.

Об этом стало известно из сообщения El Pais. В конце 2020 года экс-монарх уже отдал по налоговой задолженности более 678 тысяч евро за период с 2016 по 2018 годы. Теперь он повторно урегулировал свое положение перед испанскими налоговиками.

«Почетный король провел вторую налоговую регуляризацию незадекларированных доходов», — пишет газета.

Речь идет о прибыли в течение нескольких лет, общая сумма которой превысила 8 миллионов евро неденежными средствами. СМИ предполагают, что это были рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались Хуану Карлосу фондом его двоюродного брата. Защита бывшего короля добровольно представила декларацию в налоговые органы страны, добавляет издание.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что из-за коррупционных скандалов экс-глава Испании захотел покинуть страну. Хуан Карлос I написал действующему королю о мощном давлении общественности.