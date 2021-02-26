Названа предварительная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Возможной причиной взрыва, случившегося утром в кафе "Самурай" в Нижнем Новгороде, названа неисправность газового оборудования.

Сотрудники МЧС вместе с кинологами продолжают искать людей, которые могут находиться под завалами. Предполагаемая площадь обрушения составляет более 50 квадратных метров.

Взрыв случился утром на цокольном этаже 12-этажного дома, который расположен на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, недалеко от входа на станцию метро "Стрелка". В здании находилась стоматологическая клиника, ударной волной разрушены стены помещения, где могли находиться люди.