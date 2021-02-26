Россия и Сьерра-Леоне договорились препятствовать милитаризации космоса

Нью-Йорк, 26 февраля. Официальные представители России и Сьерра-Леоне достигли взаимной договоренности о недопущении превентивного вывода вооружений в космическое пространство.

Об этом информирует постоянное представительство России при ООН.

«Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил пресс-секретарь российского постпредства в Нью-Йорке Федор Стржижовский.

Он уточнил, что церемония подписания прошла в российском представительстве при Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров указал на растущую угрозу гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе на околоземной орбите.