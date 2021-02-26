Популяцию ягуаров в дикой природе восстанавливают в Аргентине. ФАН-ТВ

Два детеныша ягуара появились на свет 30 января в национальном парке. Они являются частью специальной природоохранной программы, которая действует в Аргентине.

Популяция этих диких кошек в стране сейчас находится под угрозой исчезновения. Так, в регионе Чако, где находится El Impenetrable National Park, осталось меньше 20 особей. Это произошло из-за разрушения среды обитания и охоты на ягуаров. Шкуры этих животных пользовались спросом, к истреблению вида также приложили руку скотоводы, у которых дикие кошки съедали скот.

«Ягуар — третий по величине представитель семейства кошачьих и главный хищник Южной Америки. Это означает, что когда он охотится, он таким образом регулирует всю экосистему континента. Питаясь травоядными животными, ягуар регулирует баланс всей окружающей среды, и его присутствие является ключом к балансу экосистемы», — рассказывает координатор проекта.

Ягуаров в Аргентине разводят в национальных парках. Вольеры построены таким образом, чтобы самец мог войти к самке, а затем уйти на волю, не беспокоя ее. Специальные клетки предназначены и для детенышей. После того, как малыши подрастут, зоозащитники выпустят их в дикую природу и продолжат следить за жизнью молодых ягуаров на свободе. Для того, чтобы им было проще адаптироваться в будущем, гигантских кошек воспитывают в изоляции от людей.