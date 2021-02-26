Алибасов забыл о Федосеевой-Шукшиной ради замужнего врача из Калининграда

Москва, 26 февраля. Музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес операцию на ноге. После нее он записал видеообращение для сына, в квартире которого проживает.

Продюсер уехал из Москвы и сейчас живет в Калининграде. Там ему провели операцию, и артист проходит курс восстановления.

Он поблагодарил сына за поддержку и помощь и отметил, что медики, которых нашел наследник, блестяще провели операцию.

«Даже боли нет. Сынок, я тебя полюбил еще больше, чем раньше. А еще я полюбил девушку, которую ты под меня подложил», — сказал Алибасов.

Бари Алибасов — младший пояснил слова отца о девушке. По его словам, звезда имела в виду медика, который помогает ему восстановиться после операции.

«Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной (бывшей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. — Прим. ФАН). Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем», — сказал мужчина в беседе со «СтарХит».

В феврале Бари Алибасов с открытым переломом попал в калининградскую больницу. Бывшая жена, которая пытается вернуть продюсера, переживает за основателя «На-На», полагая, что из таких приключений он не выберется живым.