Twitter объявил о планах ввести платную подписку Super Follow

Вашингтон, 26 февраля. Пользователи Twitter смогут брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Руководство микроблога раздумывает над введением такой функции.

О планах на платную подписку Super Follow представители микроблога объявили на мероприятии Twitter Analyst Day, трансляция которого велась онлайн. Если Twitter решит реализовать идею, пользователям микроблога придется платить, например, за показ сообщений, которые не видны остальным, либо за рассылку новостей или цифровую символику.

Другим вероятным новшеством станет возможность создавать группы. Такая функция получила особую популярность после успеха новой социальной сети Clubhouse.

Представители Twitter пока не уточнили, когда именно появятся описанные функции, если компания все же решится на нововведения.

Упомянутый Clubhouse уже заподозрили в слежке за пользователями. А недавно аудиочаты вопреки запрету «слили» на сторонний сайт.