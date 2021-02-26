Более 50 кв. метров составила площадь обрушения после взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Площадь обрушения после взрыва бытового газа в жилом доме, который произошел утром в Нижнем Новгороде, составила более 50 квадратных метров.

Сотрудники МЧС продолжают искать людей, которые могут находиться под завалами в помещении стоматологической клиники. Работают два кинологических расчета. Все инженерные системы в доме временно отключены в целях безопасности.

Хлопок произошел утром на цокольном этаже 12-этажного дома, расположенного на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В здании находилась стоматологическая клиника, ударной волной снесло стены помещения, где могли работать люди.