Дробыш разгневался на решение суда о долге перед поэтессой Рыбачук

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил ФАН, что вся ситуация с судебными претензиями к нему со стороны поэтессы Анастасии Рыбачук — непонятная и некрасивая история.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью весьма эмоционально отреагировал на то, что суд признал его, а также актрису и певицу Настасью Самбурскую, виновными в незаконном использовании чужого произведения.

«Ходят люди, просят написать стихи к песне, дают, продают, потом [даже] умоляют, — отметил Дробыш. — В конце концов, я говорю: «Ну, хорошо, попробуйте». Взял и на их стихи написал музыку, указал себя как автора. Это самое главное».

По словам собеседника ФАН, в итоге все это сильно смахивает на какое-то форменное мошенничество, и он вообще ничего не понимает из происходящего.

«Вот представьте: я сейчас вам буду звонить каждый день или через [общих] знакомых просить, чтобы вы написали мне слова на песню, — сказал Дробыш. — Вы напишите, я укажу вашу фамилию, а потом вы укажите мою и будете еще в суд подавать. Ну, не знаю, короче, блевотина какая-то!»

Поэтесса написала композитору, он, как признается, написал свою музыку, причем эту Рыбачук даже в глаза не видел — она через соавтора просила.

«И я сказал: «Давайте выпустим песню», но всегда же нужно подписать бумаги о том, что это не мое, а это совместное, — пояснил собеседник ФАН. — Написала слова — получи, написал музыку — получи! Ну, сказали, что она не может».

Надо было, конечно, взять и подождать, не выпускать эту песню, пока поэтесса не может приехать и подписать все необходимые бумаги, посетовал Дробыш.

«А мы поверили на слово вот этого ее друга, и все, — сожалеет он. — И потом, когда песня вышла, они вдруг подумали: «О, задним числом мы сейчас их отлупим!»

Собеседник ФАН уверен, что все это — абсолютно непонятная и некрасивая история, которая российский шоу-бизнес, и без того грязный, никак не украшает.

«В общем, я планирую не обращать на это внимания, потому что это такая мелкая [погань], — не стесняется продюсер в эпитетах. — Считайте, что это вот такой червяк в огороде ползает, поэтому не надо об этом серьезно думать».

Ранее стало известно, что суд признал Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую виновными в незаконном использовании чужого произведения для написания и исполнения песни «Старая».

Композитор и певица, согласно судебному вердикту, обязаны выплатить Анастасии Рыбачук по 76 725 рублей каждый.