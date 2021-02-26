Волонтеры из Барнаула спасли жизнь раненой совы

Барнаул, 26 февраля. Сову с тяжелыми травмами выхаживают в общественной организации помощи диким животным «Новев ковчег» в Алтайском крае. Об этом добровольцы сообщили в соцсети Instagram.

Птица поступила в барнаульскую организацию в плохом состоянии с некрозом кисти и рваной раной на спине. Специалистам неизвестно, как сова получила травмы. Эксперты сделали положительный прогноз относительно здоровья пернатой, однако в природу она уже не вернется. Орнитологи допускают, что сова может оказаться редкой. Она имеет необычно светлый окрас, а в оперении отсутствует темный пигмент.

Похожая ситуация произошла в Казани. Жительница города выхаживает сову-инвалида по кличке Энакин, названную в честь потерявшего руку джедая. Женщина обрабатывает рану, оставшуюся после ампутации крыла. Также девушка кормит сову мышами или цыплятами. В целом птица чувствует себя хорошо.