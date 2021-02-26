Режиссер Екатерина Романова: Фильм «Хейфеца» адресован всей творческой молодежи

Режиссер Екатерина Романова заявила ФАН, что фильм «Хейфеца» рассчитан на творческую молодежь и рассказывает, как высокая планка, заданная в студенчестве, помогает стать великими артистами.

В четверг в широкий прокат в России вышел документальный фильм «Хейфеца», посвященный театральному режиссеру и педагогу, народному артисту Леониду Хейфецу. Романова в эксклюзивном интервью рассказала, в чем была главная идея ленты и на какую аудиторию рассчитано кино.

— Екатерина, в большой кинопрокат выходит документальный фильм «Хейфеца». Что заключено в названии фильма? И где правильно ставить ударение?

— «Хейфеца́» с ударением на последнем слоге, потому что так на профессиональном сленге называют выпускников мастерской Леонида Ефимовича Хейфеца. Знаменитый советский режиссер («Король Лир», «Вишневый сад», «Свадьба Кречинского») почти 20 лет был художественным руководителем актерской и режиссерской мастерской в ГИТИСе.

Это фильм о методе воспитания звезд, о сложностях учебы в творческом вузе.

— В титрах фильма имена самых известных, успешных и любимых сегодня актеров российского кино — Павел Деревянко, Андрей Петров, Александр Паль, Виктория Толстоганова. Что их объединяет, как они задействованы в вашем документальном фильме?

— Это самые яркие выпускники последних лет. Талантливых и известных учеников, воспитанных Хейфецем, гораздо больше. Они тоже принимали участие в создании нашего фильма. Из рассказов выпускников мастерской состоит «костяк» этого фильма. Мастер был беспощаден, иногда жесток, но именно высокая планка, заданная в студенчестве, помогла ребятам стать теми, кем они стали.

В фильме использованы уникальные архивные съемки, начиная с 1990-х годов. Молодой Паль, молодой Петренко, их встречи, студенческие работы. Там много «кухни», внутренней жизни ГИТИСа. Чего стоят съемки коридоров! Если все это сложить, то получится настоящий мастер-класс. Мне кажется, это живое дыхание жизни.

Герои фильма, а это профессионалы театра и кино, считают ленту достойной и сполна передающей масштаб личности Хейфеца. О школе рассказано честно. Звездам нравится, что история их становления отображена правдиво. Никого не надо было уговаривать прийти на премьерные — ребята откликнулись и пошли бесплатно. Деревянко представлял фильм в Центре документального кино на Зубовском бульваре.

— Как родилась идея фильма и почему вам близка тема ученичества и творчества? Вы тоже ученица Леонида Ефимовича?

— Нет, я не ученица Хейфеца. Идея снять документальную ленту пришла от Елены Исаевой, известного драматурга и сценариста. Она — театральный человек, дружит с театральными деятелями. Было интересно и любопытно посмотреть, как рождаются звезды, как куются характеры. Увидеть процесс обучения в творческой мастерской, познакомиться с интересными людьми.

Мы взялись за съемки, а Министерство культуры России нас поддержало, профинансировало. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский оказал большую помощь. Телеканал «Театр» и бывшие студенты поделились с нами архивами. К сожалению, не могли снять Леонида Ефимовича в силу различных обстоятельств его болезни.

— Фильм запускается в широкий прокат. Какой зритель придет посмотреть его в кинотеатры?

— Выходу в прокат предшествовали премьерные показы в театре ГИТИС, в ЦДК и несколько сеансов в московских кинотеатрах. Ведь мы успели снять наш фильм до карантина. Я не ожидала такого резонанса и успеха.

Какая будет аудитория — не знаю, но, естественно, мы рассчитываем на творческую молодежь. Надеюсь, что аудитория не ограничится студентами и школьниками. Это будет интересно и профессиональной тусовке. Фильм про мечту. Миллионы девочек и мальчиков мечтают о карьере в театре и кино, стремятся поступить на актерский и режиссерский. У них громадье планов. Мне важно, чтобы они поняли, из какого пота рождаются звездные роли и овации.

Вообще, чтобы документальный фильм вышел на большие экраны — это пока большой нонсенс, из разряда чудес. Но мы решились. Предстоит премьера в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой» в Москве, в Доме журналистов в Санкт-Петербурге и целый ряд региональных показов, начиная с 25 февраля.

Режиссер Екатерина Романова известна российскому зрителю по документальным фильмам и сериалам «Блокадный дневник», «Пять вечеров в БДТ», «Освоение Крыма». «Первая мировая. Неизвестная война».