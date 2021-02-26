Писатель Александр Проханов: Верьте в Россию!

— Александр Андреевич, мы поздравляем вас с 83-летием — очередной вехой на вашем плодотворном жизненном и творческом пути! Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни и неизменно присущей вам боевой формы. Вы — главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба. Но прежде всего вы — писатель. Над чем сейчас вы работаете?

— Спасибо за поздравления. Прежде всего, завершил новый роман, который выйдет в свет в издательстве «Наше завтра». Он называется «День» — и посвящен тому периоду моей жизни, который связан с одноименной газетой, закрытой ельцинистами после расстрела Верховного Совета России в «черном октябре» 1993 года. Это художественная история двух трагических попыток сохранить наше государство, двух поражений, двух катастроф ХХ века. И заодно — предыстория нынешнего возрождения России.

Продолжаю большой цикл «Искры» — очерков-зарисовок, посвященных ярким людям, с которыми лично пересекался на своем жизненном пути: не только соратникам, но и противникам. Таким, например, как Александр Яковлев или Борис Березовский.

— Сегодня в ваших публикациях все отчетливее звучат тревожные ноты, фиксируется растущий разлад между властью и народом, внутри самой власти. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в России?

— Из того поля информации, что окружает меня сегодня, из прошлого опыта, из личной метафизики, если угодно, складывается ощущение, что наша страна стоит накануне нового периода тяжелых испытаний — и не готова к ним. Или не вполне готова. Почти такое же ощущение, которое было на излете горбачевской Перестройки, в 1990 году, когда я написал статью под названием «Трагедия централизма». К сожалению, она оказалась пророческой.

— Но и тогда, тридцать с лишним лет назад, вы предсказывали, что русский народ и русское государство «страшно избитые, в переломах и вывихах, но не ожесточенные, а умудренные», преодолеют все беды, все катастрофы, построят корабль новой государственности, воздвигнут собор народного идеала — той «Пятой Империи» и той «Русской Мечты», о которых вы говорите и сейчас.

— Наша история — явление нелинейное, циклическое. И в этих исторических циклах грандиозные взлеты чередуются с катастрофическими падениями.

Россия — это вихрь. Он сотни или даже тысячи лет движется на гигантском пространстве от Балтики до Тихого океана, от Кавказа и Центральной Азии до Арктики. Тот же уральский Аркаим — лишь одна из отметин этого вихря, далеко не первая по времени. Поэтому стихи Блока, обращенные к России: «Не пропадешь, не сгинешь ты», — такая же истина, как тютчевское: «В Россию можно только верить!» Верьте в Россию!

— В одной из своих недавних публикаций вы утверждали, что СССР был уничтожен и расчленен, потому что это государство его официальные правители и защитники признали «нерентабельным» для себя. А рентабельна ли, с подобной точки зрения, современная Российская Федерация, и не повторит ли она судьбу Советского Союза?

— Теперь все наоборот. Нынешняя РФ для представителей российской «вертикали власти» снизу доверху — сверхрентабельна. Больше, чем сейчас, они не получат никогда, ни при каких условиях. А вот для остального населения она рентабельна куда меньше, чем это было в советскую эпоху. Это противоречие, если его не решить, грозит новым разломом России.

— Вы всегда выступали за государственное единство России, за единство русской истории, за союз «красных» и «белых». И вы же выступили одним из инициаторов восстановления памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, что вызвало серьезную дискуссию в нашем обществе. Появились альтернативные предложения: установить там памятник Александру Невскому или сделать фонтан. Идет официальное интернет-голосование. Как вы относитесь к этой дискуссии, и чем была вызвана ваша инициатива?

— Памятник Александру Невскому, конечно, нужен. И не один. И не только в Москве, но и в других городах нашей страны. Его политический выбор в пользу союза с Ордой определил исторический путь России. Но место на Лубянской площади символически уже занято Феликсом Дзержинским — он там стоял, и сейчас незримо там стоит, и будет стоять всегда.

Не надо устраивать «войну памятников». Думаю, всем ненавистникам «железного Феликса» должно быть даже спокойнее, если памятник ему вернется на свое место, а не будет «гулять» по России, как это происходит сейчас. Пусть внимательнее посмотрят на Украину — там начали сносить памятники Ленину, и потеряли территории, полученные при Советской власти. Пусть посмотрят на Америку — там начали сносить памятники отцам-основателям, памятники Колумбу, и Америка «закрывается».

— Спасибо, Александр Андреевич, за эту беседу.