Шерин назвал ошибки Пашиняна и оценил перспективы военного переворота в Армении

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил перспективы военного переворота в Армении. В четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Пашинян назвал действия военных попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицу.

Ранее Пашинян заявил, что в ходе карабахского конфликта осенью 2020 года российские ракетные комплексы «Искандер» оказались неэффективными. В Минобороны России ответили на эти претензии, указав, что Пашиняна, вероятно, просто ввели в заблуждение: силы, участвовавшие в боевых действиях на стороне Народно-Карабахской Республики (НКР), не использовали «Искандеры», которые Москва ранее поставила Еревану. Весь ракетный боезапас находился на складах, уточнили в Минобороны РФ.

Комментируя происходящее в Армении, депутат Госдумы, офицер-десантник Александр Шерин объяснил, почему там сегодня невозможен классический военный переворот по латиноамериканскому сценарию, нетипичному для постсоветского пространства, где армия традиционно не является самостоятельной политической силой.

«Если говорить о классическом военном перевороте, то на такой территории, как Армения, он, в принципе, вполне возможен. На небольших территориях военный переворот вполне можно совершить. Но сейчас уже понятно, что никакого военного переворота на территории Армении не будет, потому что инициатива упущена. Такое делается в течение нескольких часов, максимум — трех. А там все делалось «по классической армянской технологии»: пока мангалы установили, пока угли поднесли, пока мясо на шампуры нанизали, пока это мясо пожарили, пока лаваши достали, а потом уже и военный переворот. Нет, так не делается. Инициатива упущена. Такими темпами никакие военные перевороты не делаются. Я не то чтобы сожалею, я просто констатирую факт».

По словам Шерина, если уж решили устроить военный переворот, действовать надо было решительно и стремительно. Он напомнил девиз своей Alma mater — знаменитого Рязанского десантного училища (Рязанский институт воздушно-десантных войск имени генерала В. Ф. Маргелова).

«Наш девиз: «Натиск, отвага, победа», — говорит Шерин. — А девиз российских ВДВ: «Никто, кроме нас!»

Ничего похожего на эти принципы ни Пашинян, ни Вооруженные силы Армении не демонстрируют, констатирует Александр Шерин.

«Если вспомнить, что Пашинян говорил про «Искандеры», — это яркий знак, что он не только не является кадровым военным, но и вообще далек от военного дела. Видимо, его кто-то просто ввел в заблуждение», — говорит российский политик.

Шерин также перечислил основные ошибки Никола Пашиняна, которые привели к поражению в карабахском конфликте, что в свою очередь спровоцировало рост протестных настроений в Армении.

«Основные ошибки Пашиняна понятны уже из его заявлений по «Искандерам»: из этого можно сделать вывод о его «осведомленности» и о том, насколько он далек от нужд вооруженных сил. Ну и заигрывание с Западом, попытки Пашиняна отдалиться от Российской Федерации — вот основные причины, которые привели к нынешней ситуации, в том числе к проигрышу в войне», — подчеркнул Александр Шерин.

Ранее серьезные проблемы для Никола Пашиняна в связи с его прозападной политикой предрек экс-сенатор Франц Клинцевич.

Война в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года стала самым продолжительным и кровопролитным конфликтом в регионе после 1992–1994 годов. 10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В соответствии с достигнутыми договоренностями режим прекращения огня обеспечивают российские миротворцы. Под контроль Баку перешли прилегающие к Нагорному Карабаху районы, а также часть территории НКР, включая город Шушу. В Армении исход войны признали поражением, оппозиция обвиняет в этом Никола Пашиняна.