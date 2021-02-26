Кульчицкая рассказала, как родители строили бизнес на усыновлении детей



Как родители строили бизнес на усыновлении детей, и что нужно изменить в деятельности органов опеки, рассказала председатель московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Анна Кульчицкая в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Органы опеки говорят, что не могут нарушить права ребенка. Поэтому они должны всегда идти навстречу ребёнку. У опеки самым главным фактором является не его воспитание, а материальное благополучие. Важно, сколько денег на него тратят, и какие материальные условия для него создаются. Если материальные условия лучше в приемной семье, то ребенка отдают туда», — объяснила Анна Кульчицкая.

Так, по ее словам, полгода назад в Московской области, подросток была возмущена, что ей не разрешали гулять самостоятельно, курить и придерживаться девиантного поведения. Тогда девочка сама пожаловалась в органы опеки, сама попросила забрать ее в приют и начала жить совершенно вольной жизнью. Более того, она стала спекулировать, развивая свой блог в инстаграме. То есть, она начала на этом зарабатывать деньги. И ее в этом поддержали многие, например, феминистки, рассказала эксперт.

Она также отметила, что многие семьи строили целый бизнес на усыновлении детей.

«Так, за усыновление ребенка дают пособие. Есть разные виды опекунства, например, договор с государством, по которому родитель буквально получает зарплату. Соответственно, можно заработать много денег. Отмечу, в Зеленограде была семья, переехавшая в Москву. Родители там получали порядка 800 тысяч», — сообщила специалист.

То есть, если семья живет в городе, усыновление может стать бизнесом родителей, если же семья проживает в селе, то усыновленные дети становятся бесплатной рабочей силой. Это очень коррумпированная история, подчеркнула Анна Кульчицкая.

«Органы опеки и государство должны максимально поддерживать семью и помогать ей создавать условия воспитания ребенка, а не забирать его», — подытожила эксперт.

Ранее ФАН сообщал, в Госдуме заявили о необходимости реформирования работы органов опеки.