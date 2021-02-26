Эксперты: Полиция Украины на 50% состоит из националистов и вымогателей

На днях исполнилось семь лет, как главой МВД Украины стал Арсен Аваков — некогда амбициозный оппозиционер и «сиделец», а ныне — серый кардинал украинской политики. По мнению экспертов, за это время возглавляемая им система полностью деградировала: мирные граждане боятся полицию как огня, а нацисты и преступники ее не уважают, передает корреспондент ФАН из Киева.

Если кто не помнит, на роль главы МВД Арсена Авакова назначили в феврале 2014-го после подробного собеседования в Вашингтоне. Впрочем — как и большинство чиновников режима Петра Порошенко. С тех пор он остается человеком Госдепа, вплоть до мелочей, скрыто, но жестко контролируя всю систему власти в слабеющем украинском государстве. Именно в этом кроется секрет того, почему Аваков стал единственным назначенцем майданного призыва, сохранившим свой пост до сих пор.

Кроме создания теневой пирамиды полицейской коррупции в стране, а также скрупулезного следования интересам американских партнеров, других заметных достижений на посту главы МВД за Аваковым замечено не было. Начать хотя бы с того, что он с треском провалил реформу полиции, на которую многие в стране возлагали большие надежды. По мнению экспертов, сегодня эта реформа практически умерла.

Например, в украинской патрульной службе фиксируется очень высокий некомплект. В некоторых городах страны в ее рядах не хватает около половины офицеров. Набрать новых сотрудников почти нереально — заработная плата полицейских на Украине едва превышает 10 тысяч гривен, бонусов к ней практически нет. Львиная доля мотивированных работников уже покинула службу, глубоко разочаровавшись в ней. При этом в полиции остались «лучшие», и, по данным Харьковского института социальных исследований, незаконное насилие в полицейских участках на Украине происходит в среднем каждые 49 секунд.

По словам экспертов по безопасности, пытки и изнасилования в участках, совершенные украинскими полицейскими, давно стали нормой на Украине. Излюбленный метод копов при дознаниях — избиение подозреваемого томиком уголовного кодекса по голове. Синяков у жертвы, как правило, не остается, но сами удары приводят к потере сознания и сотрясению мозга. Кстати, сам Аваков пытался оправдать пытки и избиения в полиции, заявив, что «полиция — это часть народа, а значит, преступления со стороны полицейских — нормальное явление».

Но главной проблемой МВД, по мнению аналитиков, стал подход Авакова к подбору кадров. В последние годы на службу в полицию активно привлекали националистов, неонацистов и ветеранов АТО, тем самым сформировав личный состав, лояльный лично Авакову. Поскольку злостными нарушителями и преступниками на Украине чаще всего становятся также националисты и ветераны АТО, они регулярно встречают снисхождение у своих сотоварищей в погонах.

Арсен Аваков не скрывает своих симпатий к националистам. Он неоднократно публично вступался за преступников, мотивируя это их полицейским или ветеранским прошлым. Именно глава МВД сделал все для освобождения из итальянской тюрьмы нацгвардейца и нациста Виталия Маркива, осужденного за преднамеренное убийство журналистов в Донбассе.

В итоге простые украинцы видят ужасную картину — неонацисты и полицейские начали действовать сообща. В том числе — в атаках на оппозиционные телеканалы, митинги сторонников ОПЗЖ и членов «Партии Шария» и даже на вовремя не заплативших дань бизнесменов. Украинский неонацист Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины в 2015-м, открыто похвалил копов за разгон антифашистской акции в Киеве, написав в соцсетях:

«Фашисты, полиция — одна коалиция».

То, что в цивилизованных странах сочли бы национальным позором, на нынешней Украине воспринимается как норма. Не только неонацисты, но и рядовые полицейские сегодня чувствуют вседозволенность. В 2019-м против сотрудников полиции Генпрокуратура открыла 263 уголовных производства, но только восемь из них дошли до суда. Гражданский контроль над действиями полиции сегодня отдан на откуп нацистским организациям, что сформировало круговую поруку, характерную для тоталитарного государства.

По словам киевского юриста и адвоката Андрея Гожего, должность главы МВД абсолютно не описывает сферу реальных возможностей и полномочий Арсена Авакова, который является теневым лидером Украины.

«Аваков — человек, который провел массу времени в Италии. Он имеет тесные контакты с Мальтийским орденом — одной из тайных структур, подчиненных Ватикану. После Евромайдана, став главой МВД, он первым делом встретился с членами Мальтийского ордена. Эта суверенная структура выражает интересы Старой Европы. Поэтому Аваков пользуется неограниченной поддержкой Германии, Швейцарии и Италии — в противовес англо-саксонскому лобби и «соросятам», — заявил Гожий. — Аваков контролирует через МВД национальную полицию, миграционную службу, Нацгвардию, пограничников, массу сопутствующих структур. С Аваковым тесно аффилированы и уличные группы ненависти, всякие «Нацкорпусы», «Азовы» (запрещены в РФ) и другие парамилитарные образования. Именно поэтому сейчас главным в стране является Аваков».

По мнению эксперта, показательно и то, что президенты и премьер-министры Украины меняются, а Аваков остается на своем месте.

«Можно лишь поздравить украинцев со скорбной годовщиной прихода этого серого кардинала во власть. А также поздравить с этим боссов игрового бизнеса и членов наркомафии: при Авакове им точно ничего не угрожает, — заверил адвокат Гожий. — Проверить же, как работает сейчас украинская полиция, можно, прогулявшись ночью по Троещине или Борщаговке (самые опасные районы Киева. — Прим. ФАН). Или почитав на стенах домов рекламу Telegram-каналов, торгующих наркотиками. Также эффективность полиции можно оценить по количеству инцидентов с бывшими «атошниками», использующих в быту гранаты и стволы. Или по росту числа убийств, изнасилований, грабежей и разбойных нападений в крупных городах. В крайнем случае желающие могут сами обратиться за помощью в Нацполицию и посмотреть, как она будет оказана. В целом за семь лет Аваков сумел полностью развалить систему МВД и срастить ее с националистами».

С ним согласен и эксперт по безопасности Михаил Стрельников. Комментируя итоги семилетнего правления Авакова в МВД, он отметил — структура полностью развалена.

«Если верить отчетам Авакова, то получается, что на Украине переловили уже не только всех бандитов и мошенников, но и всех домашних хулиганов. При этом в СМИ недавно попал перечень наиболее криминогенных районов Киева. И первый в нем — Шевченковский район, то есть сердце столицы. Только среди моих знакомых сразу несколько человек подверглись за последние два года разбойным нападениям на улице. Еще двоих обчистили на крупные суммы украинские финансовые мошенники. Никому из них не удалось добиться правды, наказать преступников или получить хоть какую-то компенсацию», — заявил Стрельников.

По словам эксперта, сегодня все на Украине знают, что возбудить уголовное дело в ведомстве Авакова очень трудно, но можно. Но заставить полицейских потом по этому делу что-то предпринять — практически невозможно. Фактически, как сообщил эксперт, полиция Украины на 50% состоит из националистов и вымогателей.

«Даже несложное уголовное дело может длиться на Украине годами. Оно просто будет лежать, и никто им заниматься не будет. Для того, чтобы хоть как-то влиять на процесс, человек должен получить статус свидетеля, потерпевшего или подозреваемого. Но при Авакове полиция дает такой статус только тогда, когда дело уже идет в суд. Наша правоохранительная система и до Майдана была не очень качественной, но сейчас она полностью развалена», — заметил Стрельников.

Эксперт напомнил вопиющий случай в Киевской области, когда коллекторы ворвались вместе с частным исполнителем в дом к должнику и разгромили в нем все помещения, пытаясь заставить того съехать и освободить дом.