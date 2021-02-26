Полиция задержала алтайского чиновника за взятку

Барнаул, 26 февраля. Стражи порядка провели обыски в администрации Рубцовского района. Один сотрудник был задержан по подозрению в коррупции.

Следственные мероприятия были организованы в рамках дела по статье «Получение взятки». Фигурантом стал заведующий отделом по архитектуре и градостроительству региональной администрации, сообщили в пресс-центре ФСБ РФ.

По версии правоохранителей, чиновник получил 400 тыс. рублей от местного жителя для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках госпрограммы устойчивого развития сельских территорий. Суд в скором времени изберет обвиняемому меру пресечения.

Ранее ФАН писал о саратовских полицейских, которых приговорили к реальным срокам за превышение полномочий и взятку в 4 тыс. рублей.