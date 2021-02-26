Около 4 миллионов россиян получили прививку от COVID-19

Москва, 26 февраля. Несколько миллионов россиян по состоянию на сегодняшний день уже получили прививку от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в кампании по вакцинации от СOVID-19 приняли участие более 4 млн россиян. Такую информацию сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

«Прививку получили уже около 4 млн человек», – заявил он на Всероссийской научно-практической конференция «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».

Согласно официальным данным на 10 февраля прививку от COVID-19 сделало порядка 3,9 млн россиян. Бесплатно привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» или «Эпиваккорона». Компания по массовой вакцинации стартовала в России в середине января.