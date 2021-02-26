Манукян впервые высказался об обвинениях Бузовой в насилии

Москва, 26 февраля. Рэпер и блогер Давид Манукян впервые публично отреагировал на обвинения в насилии, которые высказала в его адрес бывшая девушка, певица Ольга Бузова.

В конце января экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» объявила о решении разорвать отношения с возлюбленным. А затем перед огромной аудиторией обвинила его в изменах и рукоприкладстве.

Манукян долгое время хранил молчание, но во время прямого эфира в социальной сети Instagram решил ответить на наиболее часто задаваемый ему вопрос.

Блогер признался, что развернувшийся скандал понемногу подталкивает его к разочарованию в любви. Манукяна удивило, что кто-то действительно поверил брошенным Бузовой словам.

«Неужели остались еще те, кто в это верит?» — цитирует его «Вечерняя Москва».

Манукян после расставания не только занял второе место на шоу «Танцы со звездами», но и обратился к пластическим хирургам. По некоторым данным, блогер перенес липосакцию живота, спины и подбородка, а также миниабдоминопластику. В Instagram он похвастался результатами хирургического вмешательства.