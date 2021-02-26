Эксперты рассказали, как резкая оттепель может навредить автомобилю

Москва, 26 февраля. Автоэксперты предупредили российских водителей о неожиданных опасностях оттепели. Они рассказали, как перепады температур могут навредить машине.

Из-за оттепели под авто может образоваться лужа, которая при падении температур приморозит покрышки к асфальту. Холод заморозит и талую воду, которая натекла с крыши в лючок топливного бака.

Грязь, летящая с дороги на кузов машины, нанесет серьезный урон для лакокрасочного покрытия. В местах сколов и микротрещин могут образовываться очаги коррозии.

Внезапная оттепель, кроме того, сопровождается скачками влажности воздуха. Вода может конденсироваться на аккумуляторе и тем самым приводить к замыканию, передает «АвтоВзгляд».

Эксперты ранее назвали пять наиболее частых ошибок, которые водители совершают при покупке новой машины. Например, пользуются услугами «серых» дилеров.