Константин Ивлев рассказал, как похудел на 30 килограммов

Москва, 26 февраля. Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев похудел на 30 кг. Избавиться от лишнего веса его вынудили проблемы со здоровьем.

Звезда ТВ весил около 130 кг и всегда хотел похудеть. Когда начались проблемы со здоровьем, он решил взяться за себя и прийти к хорошей форме.

«У меня начались проблемы с венами, варикоз. У нас две профессиональные проблемы — варикоз и гастрит. У меня и то и другое», — пояснил шеф-повар в интервью шоу на YouTube «Алена, блин!».

Помимо изменений в питании, Ивлеву нужно было внести в свой график физические нагрузки. Бегом заниматься повар не хотел, к тому же эта активность опасна для людей с избыточным весом. Поэтому он выбрал плавание.

Что касается питания, то шеф-повару пришлось сильно пересмотреть свой рацион и изменить привычное меню, пишет «Вечерняя Москва».

«Я очень люблю сахар, хлеб, беляши, кулебяки. Норма углеводов должна быть 200 граммов в день, я всегда плотно завтракаю, как все шефы. Я утром наслаждаюсь чаем с сахаром и хлебом с маслом и сыром, потом это не ем. Я начал много ходить, правильно питаться и плавать», — сказал Константин.

По его словам, помогла ему измениться нынешняя жена Валерия. Его спутница на 19 лет его младше. В середине февраля влюбленные поженились.