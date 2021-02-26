Россияне могут получить справку о пенсиях и выплатах на портале «Госуслуги»

Москва, 26 февраля. Жителям России стали доступны справки о наборе социальных услуг, размере пенсии и выплатах от государства на сайте госуслуг.

Получить сведения граждане теперь могут, находясь дома, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В справку о наборе соцуслуг входит информация о наличии у россиянина прав на льготы, их срок и способ получения — в денежном эквиваленте или в натуральной форме. После запроса через портал данные будут сформированы в Пенсионном фонде России и переданы в личный кабинет пользователя.

Эти данные понадобятся при оформлении путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном или междугородном транспорте к месту лечения в обе стороны и для приобретения лекарств и медизделий по рецептам. Также россиянин может запросить сведения о выплатах от ПФР и наличии удержаний. Эта информация пригодится при оформлении кредита в банке, а также для проверки размера пенсионной выплаты после ее перерасчета.

Через портал «Госуслуги» появится возможность записать ребенка в школу, соответствующий проект разработан в Минпросвещения РФ.