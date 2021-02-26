Дарья Мельникова ответила на слухи о смерти мужа

Москва, 26 февраля. Актриса театра и кино Дарья Мельникова успокоила поклонников, беспокоящихся о ее супруге Артуре Смольянинове. Недавно появились слухи, что актер умер.

Звезда фильма «9 рота» не ведет активную жизнь в социальных сетях, поэтому оперативно опровергнуть эту информацию не удалось. В последней публикации супруги актера поклонники в комментариях попросили ее прояснить, что же произошло со Смольяниновым.

Кинодива сообщила, что с мужем все в порядке, и ответила, откуда появляются такие странные новости.

«Видимо, другая информация закончилась. Жив-здоров», — написала 29-летняя актриса в своем Instagram.

Дарья Мельникова в браке с Артуром Смольяниновым с 2013 года. Через два года после замужества у артистов родился первенец, которого назвали Артуром. В 2018 году актеры стали родителями второй раз — у них появился сын Марк.

В начале года в Сети стали распространяться слухи о разводе Смольянинова и Мельниковой. Актриса отметила, что в семейной жизни нельзя полностью разобраться, обязательно найдутся какие-то конфликтные ситуации. Но она заверила, что в их семье все в порядке.