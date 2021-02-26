Назван размер гонораров звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 26 февраля. Зарплата российских звезд в театре зависит от многих факторов, в том числе от наличия звания. Известные певцы в свою очередь за выступления могут зарабатывать миллионы.

Актриса Кристина Асмус служит в театре имени Ермоловой, ее оклад — 22 тысячи рублей. Сын Дмитрия Нагиева Кирилл работает в Театре им. Ленсовета (Петербург) и получает по 20 тысяч рублей в месяц. При этом, по некоторым данным, известным артистам в возрасте платят значительно больше — их зарплата может достигать 300 тысяч рублей.

Кроме постоянной работы в театре, артисты участвуют в антрепризе или работают как приглашенные актеры в других театрах. Выход на сцену оценивается по-разному, например, Александр Домогаров за один антрепризный спектакль может получить 100 тысяч рублей.

Другие расценки в кино. Актеры второго эшелона в среднем получат 60–100 тысяч рублей за съемочный день. При этом востребованные артисты, например, Александр Петров, Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, работают за 150–300 тысяч рублей (это стоимость одного съемочного дня).

Певцы могут заработать за выступление на корпоративах и частных вечеринках 4–6 млн рублей. Такие деньги могут получить Полина Гагарина, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и Дима Билан. Позвать на мероприятие Ольгу Бузову и Niletto можно примерно за 1,5 млн рублей, пишет Kp.ru.

О работе в театре, кино и заработках ранее рассказала звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. Она отметила, что гонорар зависит от статуса артиста.